Интересное 24 июля 2023, 04:00 Простое упражнение для долголетия назвали в Британии The Voice mag: сидение на полу может продлить жизнь пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Британские ученые определили эффективное упражнение для долголетия. Об этом сообщило издание The Voice mag.

В ходе исследования выяснилось, что сидение на полу может продлить жизнь. Так, способность вставать с пола является предиктором долголетия у людей от 51 до 80 лет. Кроме того, благодаря этой привычке улучшается баланс и координация. Человек может укрепить позвоночник и выпрямить осанку, отметили ученые.

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А вот у людей, которые с трудом могут вставать с пола, меньше возможности прожить долгую жизнь, чем те, кто с легкостью выполняет это упражнение, указали авторы статьи.

Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что человек может легко продлить молодость, если возьмет себе за привычку каждый день съедать полноценный завтрак. Первый прием пищи дает заряд энергии, которого хватает на весь день.