Интересное 27 февраля 2023, 14:03 Проникший в поселок на Ямале белый медвежонок попал на видео Глава Росприроднадзора Радионова: медвежонок пришел к людям в вахтовом поселке Харасавэй

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Годовалый белый медвежонок вышел к жителям вахтового поселка на Харасавэйском месторождении на Ямале. Об этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала в своем Telegram-канале.

«На Ямале годовалый белый медвежонок вышел к жителям вахтового поселка на Харасавэйском месторождении. Хищник обосновался в районе контейнерной площадки, принадлежащей компании „Газстройпром“», — рассказала глава ведомства.

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О заблудившемся медвежонке оповестили сотрудников всех организаций, которые работают на Газоконденсатном месторождении. С вахтовиками провели инструктаж по правилам поведения при встрече с диким животным.

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По словам Радионовой, передвижение медвежонка по производственной зоне контролируют специалисты.

Она обратила внимание, что это далеко не первый случай, когда животные появляются в вахтовом поселке Харасавэйского месторождения. В 2021 году к людям пришли два белых медвежонка. Тогда Росприроднадзор принял решение отловить хищников и вывезти их в естественную среду обитания.

В январе семья рысей пришла к дому сотрудников заповедника на Камчатке.