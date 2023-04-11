11 апреля 2023, 23:46
Промышленник Лобин рассказал, заменят ли роботы рабочих на производстве
Промышленник Лобин заявил, что роботы смогут заменить людей на простых производствах
Полная роботизация производств невозможна, так как на данный момент машины способны выполнять только простейшие задания. Таким мнением поделился первый вице-президент Союза промышленников Санкт-Петербурга Михаил Лобин, сообщили «Невские новости».
По словам специалиста, роботы не способны выполнять эксклюзивные работы, такие как производства кондитерских изделий. Аналогичная ситуация касается и творческих профессий. При этом для простого труда роботы вполне пригодны.
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«Простой, низкоквалифицированный труд, он еще и низкооплачиваемый. Поэтому мы призываем людей приобретать более серьезные специальности», — подчеркнул Лобин.
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