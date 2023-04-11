Интересное 11 апреля 2023, 23:46 Промышленник Лобин рассказал, заменят ли роботы рабочих на производстве Промышленник Лобин заявил, что роботы смогут заменить людей на простых производствах

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Полная роботизация производств невозможна, так как на данный момент машины способны выполнять только простейшие задания. Таким мнением поделился первый вице-президент Союза промышленников Санкт-Петербурга Михаил Лобин, сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, роботы не способны выполнять эксклюзивные работы, такие как производства кондитерских изделий. Аналогичная ситуация касается и творческих профессий. При этом для простого труда роботы вполне пригодны.

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«Простой, низкоквалифицированный труд, он еще и низкооплачиваемый. Поэтому мы призываем людей приобретать более серьезные специальности», — подчеркнул Лобин.