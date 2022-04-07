Прокурор Качанова рассказала, какие детские права защищает ведомство

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга Ольга Качанова рассказала о том, как сотрудники ведомства защищают права детей и какие сферы их жизни находятся под особой защитой. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Специалист подчеркнула, что за ушедший год прокуратора зафиксировала более 13 тысяч нарушений, связанных с детьми. При этом 1,5 тысячи исковых заявлений направили в суд. По словам Качановой, в первую очередь сотрудники органов обращают внимание на соблюдение прав на медицинскую помощь, на лекарственное обеспечение.

«Постоянно в поле зрения прокуратуры города находятся вопросы питания детей в учреждениях детской инфраструктуры. В прошлом году в ходе контрольных проверок выявлено свыше 300 нарушений, в целях их устранения внесено 77 представлений. Виновные привлечены к ответственности», — объяснила прокурор.