Интересное 15 декабря 2022, 03:28 Прокурор Анфиногенова рассказала, как забрать себе найденную вещь Прокурор Анфиногенова заявила, что найденную вещь можно присвоить после подачи заявления

Читать 360tv в

Если вы нашли на улице потерянную вещь, то забрать ее себе можно спустя полгода года после подачи заявления о находке. Такой информацией поделилась старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на эфир программы «Ваше право».

Реклама

Специалист пояснила, что после нахождения вещи необходимо написать заявление в полицию. В нем важно указать, что если владельца не удастся найти, вещь необходимо передать вам. Получить ее себе можно будет через полгода с помощью талона-уведомления.