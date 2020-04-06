Прокатился с горки и пообедал рыбой. Белый медвежонок впервые показался публике онлайн

В Якутском зоопарке нашли способ поделиться хорошей новостью даже в режиме карантина. Первую прогулку медведицы с сыном показывают в режиме трансляции в YouTube и Instagram.

Белый медведь появился на свет еще в декабре, но только сейчас достаточно окреп, чтобы впервые увидеть снег и солнце.

Источник фото: телеканал «360»

Трехмесячный медвежонок весит уже 18 килограммов, ему успели сделать все необходимые прививки, а вот как его назвать — еще не придумали. Чуть позже имя для медведя выберут в ходе конкурса, который объявят якутский зоопарк, «Роснефть» и АНО «Общество сохранения и изучения дикой природы».

Семейство белых медведей — родителей Колыману и Ломоносова, а также их новорожденного сына, опекает компания «Роснефть». Первая вылазка малыша могла бы собрать огромное количество посетителей, поэтому Якутский зоопарк «Орто-Дойду» не растерялся и организовал интернет-трансляции в условиях карантина. Наблюдать за семьей белых медведей теперь можно в аккаунте зоопарка на YouTube и в Instagram.

С 2014 года о 35 белых медведях во всех 16 зоопарках России заботится «Роснефть». Компания обеспечивает полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания, а также поддерживает исследования редких видов животных. Забота об экологии — приоритет для «Роснефти». К 2022 году компания планирует стать мировым лидером в сфере промышленной и экологической безопасности.