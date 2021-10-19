Конкурс на лучшего работника культуры пройдет на Ямале

Окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный работник Ямала» пройдет в Салехарде с 21 по 23 октября. Мероприятие состоится в рамках Года талантов на Ямале. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Участие в конкурсе могут принять представители различных профессий культурно-досуговых учреждений моложе 35 лет. Специалисты должны будут выполнить творческие задания, в том числе подготовить самопрезентацию «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью», «Контрольная работа», «Конструктор уникальных решений» и «Искры таланта».

«Уверен, все заинтересованные стороны будут рады поделиться профессиональным опытом. Это позволит осмыслить новые тенденции при реализации культурной политики и выработки ориентиров нашей будущей работы», — рассказал директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов.