Производство сыра выросло в Ленобласти в четыре раза

Объемы производства сыров и сырной продукции в четыре раза выросли в Ленинградской области. Об этом сообщил «ВЗГЛЯД» со ссылкой на сайт регионального правительства.

В поселке Сельцо в Волосовском районе появился новый участок по производству твороженных сыров, высоко-белковых йогуртов и десертов. В открытии производства принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Новое производство — это не только импортозамещение на рынке сыров, это еще и стимул для развития других предприятий: возможность для увеличения производства молока, занятость для отечественных производителей упаковки. При уходе иностранных переработчиков мы заместим и молочный рынок, и обеспечим работой смежные предприятия», — отметил он.