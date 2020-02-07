Производство медицинского стекла первого класса запустят в Башкирии

Представитель строящей стекольные заводы азербайджанской компании Medical Glass Standard Юрий Бурьяница рассказал, что разместить производство планируется в индустриальном парка «Уфимский» либо «Зубово».

Основные параметры выбора места — наличие необходимой инфраструктуры (высокая обеспеченность энергоносителями) и налоговые льготы для инвесторов.

«Мы выбрали Башкирию, потому что она быстро развивается с точки зрения именно новых производств, в том числе наша стекольная отрасль здесь хорошо представлена. <…> С Корпорацией развития РБ мы уже плотно сотрудничаем. Есть информация о потенциальном участке, его границы, также понимание инфраструктуры», — рассказал Юрий Бурьяница.