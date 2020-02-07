07 февраля 2020, 17:15
Производство медицинского стекла первого класса запустят в Башкирии
Компания Medical Glass Standard оценила потенциальные площадки для реализации производства медицинского стекла первого класса. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Представитель строящей стекольные заводы азербайджанской компании Medical Glass Standard Юрий Бурьяница рассказал, что разместить производство планируется в индустриальном парка «Уфимский» либо «Зубово».
Основные параметры выбора места — наличие необходимой инфраструктуры (высокая обеспеченность энергоносителями) и налоговые льготы для инвесторов.
«Мы выбрали Башкирию, потому что она быстро развивается с точки зрения именно новых производств, в том числе наша стекольная отрасль здесь хорошо представлена. <…> С Корпорацией развития РБ мы уже плотно сотрудничаем. Есть информация о потенциальном участке, его границы, также понимание инфраструктуры», — рассказал Юрий Бурьяница.