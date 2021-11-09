Производство фильма «Звездные войны: Эскадрилья „Изгой“» временно приостановлено

Продюсеры фильма «Звездные войны: Эскадрилья „Изгой“» сообщили о временной приостановке съемок из-за сильной загруженности режиссера. Об этом рассказало издание The Hollywood Reporter.

Предпроизводство кинокартины должно было начаться в конце текущего года. Однако загруженность режиссера Пэтти Дженкинс и другие обстоятельства перенесли начало съемок на неопределенный период, написало РИА ФАН.

Премьера новой части «Звездных войн» была намечена на декабрь 2023 года, однако теперь дата выхода может поменяться.

Ранее студия Disney презентовала первый трейлер сериала по вселенной «Звездных войн», посвященный одному из самым ярких второстепенных персонажей — Бобе Фетту. Сериал. который выйдет 29 декабря, получил название «Книга Бобы Фетта».