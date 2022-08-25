Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов возросло в Москве

В Москве значительно выросло производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры за первое полугодие 2022 года. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на mos.ru.

Объемы производства увеличились на 93%. В период с января по июнь оборот составил более 19 миллиардов рублей. На данный момент в Москве функционируют 135 предприятий подобных предприятий. При этом производство электрического оборудования, среди которого кабели и осветительные устройства, поднялось на 56,5%.