27 марта 2023, 22:35
Программу по охране лесов от пожаров утвердили в Татарстане
Власти Татарстана утвердили комплекс мероприятий по охране лесов и населенных пунктов от пожаров в 2023 году. Об этом сообщило «Реальное время» со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Представителей регионального Министерства лесного хозяйства обязали вести учет всех лесных пожаров.
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Также предварительно представителям ведомства придется провести проверку готовности к тушению лесных пожаров, написал RT.
Пожары
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