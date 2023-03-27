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27 марта 2023, 22:35

Программу по охране лесов от пожаров утвердили в Татарстане

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Власти Татарстана утвердили комплекс мероприятий по охране лесов и населенных пунктов от пожаров в 2023 году. Об этом сообщило «Реальное время» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Представителей регионального Министерства лесного хозяйства обязали вести учет всех лесных пожаров.

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Также предварительно представителям ведомства придется провести проверку готовности к тушению лесных пожаров, написал RT.

Пожары

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