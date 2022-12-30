30 декабря 2022, 23:13
Программу новогодних мероприятий озвучили во Владивостоке
Костюмированный новогодний забег состоится в Новый год во Владивостоке
Власти Владивостока организовали ряд праздничных мероприятий на период с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
В период праздников в городе будут активно работать музеи, театры, выставки, ярмарки, горнолыжные базы и катки.
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Для жителей и гостей города подготовили традиционный костюмированный новогодний забег. Мероприятие состоится утром 1 января. Спектакль «Любовь к трем апельсинам» можно будет посмотреть в приморском краевом театре кукол. Кроме того, пройдет фестиваль «Клевая корюшка», написал RT.
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