Интересное 25 июля 2023, 16:35 Программист Журавлев рассказал, когда нейросети научатся мыслить по-человечески Программист Журавлев заявил, что нейросети уже начали обучаться человеческому мышлению

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Нейросети уже начали учиться мыслить по-человечески. Такое заявление сделал эксперт по нейросетям и программист Сергей Журавлев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Специалист пояснил, что нейросети ограничены в своей деятельности, однако они обучаются по человеческому принципу. Им прививают критическое мышление, которое свойственно людям, написали «Дни.ру».

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«Они обрабатывают данные, опираясь на паттерны, которые были обнаружены во время обучения, хотя такое мышление немного отличается от мышления человека», — объяснил он.