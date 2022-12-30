Интересное 30 декабря 2022, 20:48 Профсоюз появился в дочерней компании Activision Blizzard

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Сотрудники дочерней компании Activision Blizzard Proletariat организовали профсоюз. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Game Developer.

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В состав организации вошли представители различных отделов, начиная от тестировщиков и дизайнеров и заканчивая специалистами по производству. Деятельность профсоюза будет направлена на защиту и поддержание здоровой рабочей атмосферы. На данный момент члены организации выступают за возможность удаленной работы, отсутствие принудительных переработок и получение гибкого оплачиваемого отпуска.