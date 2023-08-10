Интересное 10 августа 2023, 22:23 Профессор Щербаков назвал переход на четырехдневную рабочую неделю закономерной тенденцией

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В России обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю. Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков рассказал, насколько вероятен такой сценарий, сообщила Общественная Служба Новостей.

Специалист назвал подобный переход закономерной тенденцией как для России, так и для всего мира. По его словам, такое возможно при увеличении уровня производительности. Однако произойдет переход на четырехдневную рабочую неделю не в ближайшее время.

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«Чем больше уровень производительности, тем больше предпосылок для сокращения рабочего времени. Может быть сокращена рабочая неделя или рабочий день», — отметил Щербаков.