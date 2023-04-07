Интересное 07 апреля 2023, 18:39 Профессор Ривкин рассказал, как смешные видео влияют на работоспособность Профессор Ривкин заявил, что забавные видео повышают эффективность сотрудников

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Просмотр забавных видеороликов улучшает эффективность работы сотрудников. Такой информацией поделился профессор организационного поведения, специалист Тринити-колледжа в Дублине Владислав Ривкин. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, веселые видеоролики способны поднимать настроение. Кроме того, они помогают в борьбе со стрессом, что благоприятно сказывается на работоспособности сотрудников, написал «ПолитЭксперт».

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«В дни, когда вы плохо спали, может быть полезно ненадолго отвлечься и посмотреть забавное видео, если чувствуете, что ваша умственная энергия на исходе», — отметил специалист.