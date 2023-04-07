07 апреля 2023, 18:39
Профессор Ривкин рассказал, как смешные видео влияют на работоспособность
Профессор Ривкин заявил, что забавные видео повышают эффективность сотрудников
Просмотр забавных видеороликов улучшает эффективность работы сотрудников. Такой информацией поделился профессор организационного поведения, специалист Тринити-колледжа в Дублине Владислав Ривкин. Об этом сообщила Lenta.Ru.
По словам специалиста, веселые видеоролики способны поднимать настроение. Кроме того, они помогают в борьбе со стрессом, что благоприятно сказывается на работоспособности сотрудников, написал «ПолитЭксперт».
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«В дни, когда вы плохо спали, может быть полезно ненадолго отвлечься и посмотреть забавное видео, если чувствуете, что ваша умственная энергия на исходе», — отметил специалист.
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