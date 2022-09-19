Профессор Морева рассказала, как определить качество меда с помощью зубочистки | 360°

Интересное 19 сентября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

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Viber Профессор Морева рассказала, как определить качество меда с помощью зубочистки Unsplash

Читать 360tv в

Дегустировать мед стоит с помощью зубочистки или тонкой палочкой. Таким образом получится выявить, является ли лакомство качественным. Такой информацией поделилась доктор биологических наук, профессор КубГУ, заведующая учебно-научно-производственной АПИ-лабораторией, председатель гильдии медовых сомелье России Лариса Морева. Об этом сообщил «Абзац».

По словам специалиста, мед не стоит пробовать с ложки. Из-за большого количества продукта нарушаются вкусовые, тактильные качества и аромат меда. При этом пробовать его стоит начинать со светлых жидких сортов, после чего переходить к более темным.

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«Возьмите маленькую тонкую палочку, опустите ее в мед, а затем резко поднимите. Если мед зрелый, то с палочки потянется его длинная тонкая ниточка. Потом эта ниточка соберется в капельку и оборвется. В этот момент ниточка будто бы подтянется обратно. Если мы видим, как капля образуется, значит, перед нами настоящий мед», — рассказала Морева.

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При этом эксперт пояснила, что если качество меда ненадлежащее, капелька не будет опускаться и подниматься. Кроме того, после дегустации меда во рту начнется активное слюноотделение. Если этого не происходит, значит мед является поддельным.

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