Профессор: из-за пандемии в русском языке появились новые слова

По его словам, во-первых, это «медицинские термины, прежде всего названия вируса — «коронавирус», «ковид» и административные термины «карантин», «самоизоляция», «социальная дистанция».

Во-вторых, «это бытовые слова, к примеру «корона», «удаленка», «шашлычники»». По мнению Кронгауза последнее слово имеет негативный окрас, но это временно.

«Третий класс — это игровые слова, они живут недолго и это скорее слова шутки, часть из них заимствованы из английского „ковидиот“, например, „корониалы“ тоже из этой серии, „ковидло“ добавилось это „ло“, которое превращается в чудище», — заключил профессор.