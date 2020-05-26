26 мая 2020, 13:48
Профессор: из-за пандемии в русском языке появились новые слова
Новые термины появились в русском языке во время пандемии коронавируса, и часть из них останется. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на профессора НИУ ВШЭ и РГГУ Максима Кронгауза.
По его словам, во-первых, это «медицинские термины, прежде всего названия вируса — «коронавирус», «ковид» и административные термины «карантин», «самоизоляция», «социальная дистанция».
Во-вторых, «это бытовые слова, к примеру «корона», «удаленка», «шашлычники»». По мнению Кронгауза последнее слово имеет негативный окрас, но это временно.
«Третий класс — это игровые слова, они живут недолго и это скорее слова шутки, часть из них заимствованы из английского „ковидиот“, например, „корониалы“ тоже из этой серии, „ковидло“ добавилось это „ло“, которое превращается в чудище», — заключил профессор.