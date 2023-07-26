26 июля 2023, 16:45
Профессор Хотимченко опроверг главный миф о маргарине
Профессор Хотимченко заявил, что маргарин производится не из нефти
Вопреки распространенным слухам, маргарин не производится из нефти. Такой информацией поделился профессор РАН Сергей Хотимченко. Об этом сообщило Ura.ru.
Распространенный миф о маргарине и пальмовом масле заключается в том, что их якобы производят из нефти. Однако специалист пояснил, что по ГОСТу нефть и нефтяные продукты не могут входить в состав еды. В качестве сырья для производства маргарина и пальмового масла используют пищевые продукты, написали «Дни.ру».
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