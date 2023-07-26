Интересное 26 июля 2023, 16:45 Профессор Хотимченко опроверг главный миф о маргарине Профессор Хотимченко заявил, что маргарин производится не из нефти

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Вопреки распространенным слухам, маргарин не производится из нефти. Такой информацией поделился профессор РАН Сергей Хотимченко. Об этом сообщило Ura.ru.

Распространенный миф о маргарине и пальмовом масле заключается в том, что их якобы производят из нефти. Однако специалист пояснил, что по ГОСТу нефть и нефтяные продукты не могут входить в состав еды. В качестве сырья для производства маргарина и пальмового масла используют пищевые продукты, написали «Дни.ру».