Интересное 24 января 2024, 16:06 Профессор Безруких рассказала, что по почерку можно определить психоэмоциональное состояние человека

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Директор Института возрастной физиологии, доктор биологических наук, профессор Марьяна Безруких в беседе с изданием kp.ru рассказала, что по рукописному тексту с помощью научных методик можно определить примерный возраст человека, а также то, в каком эмоциональном состоянии он писал.

У каждого человека свой, уникальный почерк, поэтому и существует почерковедческая экспертиза.

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Безруких добавила, что в век компьютеризации писать люди хуже не стали, а вот меньше — да.

«Иногда подпись вообще непригодна для экспертизы, если сильно упрощена — например, некоторые ставят крестик или закорючку-петельку», — сообщила профессор.