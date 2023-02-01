Интересное 01 февраля 2023, 15:35 Профессор Агапов рассказал, зачем в России должность врача-стажера Профессор Агапов заявил, что должность врача-стажера станет мотивацией для молодых медиков

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Президент России Владимир Путин поручил создать должность врача-стажера. По мнению руководителя образовательно-научного кластера «Биомед» БФУ им. И. Канта, доктора медицинских наук, профессора Михаила Агапова, нововведение послужит дополнительной мотивацией для молодых медиков. Об этом сообщили «Известия».

Благодаря появлению должности, молодые врачи смогут начать работать уже на втором курсе ординатуры. Агапов подчеркнул, что студенты во время полноценной работы получат возможность набраться опыта, а также воспитать в себе чувство ответственности за пациентов и результаты их лечения.