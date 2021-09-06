Власти Москвы рассказали о самых востребованных профессиях города

Замглавы Департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов рассказал о самых популярных профессиях Москвы. Он заявил, что самыми популярными сферами являются IT, сфера образования и услуг. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Быстро расходятся вакансии, связанные с обслуживающими профессиями для тех, кто не имеет образования, либо учится и получает образование, связанное с курьерами, доставкой, дистанционными сервисами. Это всегда было достаточно просто в поиске работы, в оформлении», — объяснил эксперт.

Он отметил, что пандемия коронавируса особо не сказалась на безработице в Москве. По его словам, в банке вакансий остается несколько десятков тысяч свободных мест для людей с разным уровнем образования.