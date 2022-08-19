Проекты-победители конкурса комфортной городской среды реализуют в Мурманске

В Мурманской области возведут два проекта, которые победили в конкурсе комфортной городской среды. Об этом сообщил «Мэшсити» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Награждение финалистов прошло в ходе форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Лидирующие позиции заняли проекты «Минеральная набережная и сказочный лес» в Оленегорске и «Ковдорский магнит» в Ковдоре. Их планируют реализовать до 2023 года.