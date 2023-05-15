Интересное 15 мая 2023, 16:37 Проект ландшафтной оперы-путешествия «Покрова» появится в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

Музей Арсенал и музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор» запустили проект ландшафтной оперы-путешествия «Покрова» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на сайт центра современного искусства.

Посетить мероприятие можно будет в «Щелоковском хуторе». Зрители смогут изучить территорию музея в сопровождении музыкантов и вокалистов. Посетителям представят произведения, в которых переплетаются языческие мифы, вера старообрядцев, городские легенды, фольклор, советское прошлое и современность.

Реклама

В Арсенале же состоятся вводные встречи «Что такое „Покрова“?» со свободным входом.