Окружной образовательный проект «Академия гражданских инициатив» стартовал на Ямале. Теперь можно отправить заявку на участие в проекте. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Активные жители севера смогут выдвигать собственные идеи по улучшению жизни в городах и поселках. Председатель региональной Общественной палаты Дмитрий Заякин рассказал, что отправить заявку можно будет до 20 декабря. Принять участие смогут те ямальцы, которые ранее не участвовали в очных этапах академии.

«„Академия гражданских инициатив“ — это шанс проявить себя и продвинуть свои идеи. Проект дает активным ямальцам навыки, помогающие эффективно создавать инициативы и претворять их в жизнь», — отметил политик.