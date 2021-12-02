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    02 декабря 2021, 18:04

    Проект «Академия гражданских инициатив» стартовал на Ямале

    Арина Бобкова

    Окружной образовательный проект «Академия гражданских инициатив» стартовал на Ямале. Теперь можно отправить заявку на участие в проекте. Об этом сообщил «Север-Пресс».

    Активные жители севера смогут выдвигать собственные идеи по улучшению жизни в городах и поселках. Председатель региональной Общественной палаты Дмитрий Заякин рассказал, что отправить заявку можно будет до 20 декабря. Принять участие смогут те ямальцы, которые ранее не участвовали в очных этапах академии.

    «„Академия гражданских инициатив“ — это шанс проявить себя и продвинуть свои идеи. Проект дает активным ямальцам навыки, помогающие эффективно создавать инициативы и претворять их в жизнь», — отметил политик.