Интересное 19 февраля 2024, 16:03 Продуктолог Рыжкова посоветовала стирать белые носки из 100% хлопка порошками с кислородным отбеливателем

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Белые носки, изготовленные из 100% хлопка, лучше всего стирать с использованием стиральных порошков, в составе которых имеется кислородный отбеливатель. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

Эксперт пояснила, что натуральные составы носков наиболее тяжело отстирываются от земли или песка. Такие изделия перед стиркой желательно предварительно замочить и потереть руками.

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«Стирать следует при температуре воды до 60 градусов на стандартных режимах стирки. Если вы не прибегали к предварительному замачиванию, можно добавить к стиральному порошку немного кислородного отбеливателя», — добавила Рыжкова.