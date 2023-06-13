Интересное 13 июня 2023, 13:46 Продюсеры шоу «Кондитер.Дети» рассказали об участниках нового сезона Продюсеры шоу «Кондитер.Дети»: самому младшему 6 лет, самому старшему — 15

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Журналисты teleprogramma.pro пообщались с продюсерами шоу «Кондитер. Дети», которое стартует на телеканале «Пятница!» 13 июня, и узнали, кто примет участие в новом сезоне проекта.

В новом сезоне маленькие кулинары будут снова удивлять зрителей кондитерскими шедеврами. По словам продюсеров, заявки поступали со всей России — от Калининграда до Владивостока. Есть даже участники из Белоруссии. Что же касается возрастной категории, то в шоу будут участвовать дети от шести до 15 лет.

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«Самому младшему шесть лет, самому старшему — 15», — сообщили организаторы проекта.

Все родители максимально поддерживают детей в шоу и гордятся тем, что именно его ребенка выбрали для проекта.