Интересное 03 августа 2023, 23:04 Продюсер «Ведьмака» Багиньский заявил, что сюжет сериала нуждается в упрощении

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Авторы сериала «Ведьмак» специально упростили сюжет в сравнении с романами Анджея Сапковского. Продюсер проекта Томаш Багиньский в разговоре с изданием Wyborcza объяснил причину такого решения, сообщил Runews.

По словам специалиста, причина заключается в том, что аудитория сериала довольно разнообразна. Не все зрители знакомы с сюжетом книг и определенными аспектами произведений. Поэтому сюжет было принято упростить.

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Также он отметил, что проблемы при производстве сериала также заставляют менять некоторые части сюжета.