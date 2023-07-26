Интересное 26 июля 2023, 18:57 Продюсер Валерии выступил с поддержкой иностранных исполнителей Продюсер Валерии осудил идею запретить иностранную музыку в ТЦ

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Отказываться от зарубежной музыки в ТЦ и ресторанах бессмысленно, так как заменить их на данный момент некем. Таким мнением поделился продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, люди сами должны решать, кого им слушать. Иосиф Пригожин отметил, что выступает за локальную музыку, однако сейчас в России нет альтернативы иностранным исполнителям.

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«Мы заменим кем? Рэперами? Необразованными музыкантами? Давайте мы поймем критерий качества», — заметил он.