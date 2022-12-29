Интересное 29 декабря 2022, 21:30 Продюсер Цыганов осудил показ фильмов с критикующими РФ артистами

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Во время новогодних праздников на телеканале «Россия 1» покажут картину «Последний богатырь». Главную роль в фильме исполнила актриса Мила Сивацкая, которая критикует действия России. Эту ситуацию прокомментировал продюсер Вадим Цыганов, написали Nation News.

Мужчина заявил, что фильмы с такими актерами не должны выходить в эфир. Он подчеркнул, что к медиапространству необходимо относиться с особым вниманием. Цыганов отметил, что если же и показывать картины с актерами, которые выступают против РФ, нужно оповещать зрителей об их позиции.

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«Если начинать показывать этот фильм, то надо сделать какие-то сноски, провести разговор со зрителем. Надо провести среди людей беседы, объяснить им ситуацию. Люди не понимают, что происходит», — рассказал продюсер.

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