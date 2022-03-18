Продюсер шоу «Поле чудес» развеяла слухи о закрытии телепередачи

Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович развеял миф о том, что любимая россиянами телепередача может прекратить свое существование. Позднее его слова подтвердила и продюсер капитал-шоу Лариса Кривцова. Об этом написало издание Blitz.

По словам Кривцовой, российское «Поле ТВ» получило все права на трансляцию телепередачи от американского аналога «Колесо фортуны». То есть проблем в трансляций шоу возникнуть не должно, новые выпуски продолжат выходить по плану, сообщило utro.ru.

«Это просто слухи. Программа будет снимать и показываться», — высказалась телепродюсер.

Слухи о непростом положении, в котором может оказаться телепередача, начали появляться на фоне антироссийских санкций.