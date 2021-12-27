Продюсер Пригожин рассказал, что бы он поменял в «Голубых огоньках»

Продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу традиционных новогодних шоу. По его словам, в таких передачах отсутствует связь между поколениями. По этой причине необходимо приглашать как старых, так и современных звезд. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Пригожин подчеркнул, что хотел бы изменить формат «Голубого огонька». По словам продюсера, оригинальные новогодние шоу покажут на НТВ, а также на «Первом канале». Традиционный же «Голубой огонек» покажут на телеканале «Россия-1».

«Вообще формат телевидения перестает быть интересным, потому что сегодня люди заняты другими проблемами, и они не сидят у телевизора. Я думаю, что на Новый год он будет абсолютным фоном, и что там будут показывать — никого не интересует, если честно», — отметил он.

Он подчеркнул также, что целевая аудитория телевидения вряд ли радушно примет современных звезд. Однако, по его словам, спасти ситуацию смогут коллаборации между старыми и новыми звездами.