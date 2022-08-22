Продюсер «Миража» Лавров защитил «Ласковый май» от нападок Милявской и Агутина

Лолита Милявская и Леонид Агутин нелицеприято высказались о творчестве группы «Ласковый май». За музыкантов вступился продюсер группы «Мираж» Сергей Лавров. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Лолита назвала творчество «Ласкового мая» фальшивой фанерой. Агутин, в свою очередь, отметил, что их композиции не являются профессиональным творчеством, однако заявил, что такая музыка хорошо воспринимается публикой. Лавров же оспорил их позицию, По его словам, песни коллектива очень полюбились публике, поэтому их можно считать хорошими.

«Когда-то оно (творчество группы) было очень востребованным. Особенно у того поколения, которое выросло на хитах этой группы, естественно, она всю жизнь будет востребована. Потому что это воспоминание молодости», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что самыми удачными композициями группы являются песни «Белые розы» и «Седая ночь» Кроме того, продюсер подчеркнул, что не может назвать аналог группы среди современников, так как подобное сравнение считается неуместным.