Продюсер Генрих Кен рассказал об особенностях нового фильма «Гранит»

Креативный продюсер Генрих Кен рассказал детали отечественного фильма «Гранит», который был представлен зрителям 28 декабря на телеканале НТВ. По его словам, россияне давно ждали такого фильма, в котором сюжет развивался бы вокруг человеческих судеб. Об этом написало РИА ФАН.

«Многие говорят, что „Гранит“ — это продолжение „Туриста“, но это не так. „Гранит“ — предвестник „Туриста“. Есть персонажи, которые появляются в „Граните“, а потом уже в „Туристе“. Если брать с хронологической точки зрения, то „Гранит“ — первый фильм. Эти ленты тоже можно уже называть некой Вселенной. „Гранит“ — уже вторая военная драма», — рассказал продюсер.

По его словам, в комментариях к кинокартине зрители пишут, что наконец-то в России начал появляться новый жанр. Россиянам понравилось то, что герои этого фильма не играют, а живут на экране.

Кен также отметил, что в последнее время отечественное кино популярно не только среди сограждан, но и пользуется востребованностью на мировых площадках. Если ранее наш кинематограф старался копировать Голливуд, то сейчас старается делать действительно то, что называется русским продуктом.