Продюсер Брокколи заявила, что роль Бонда должен исполнять мужчина

Продюсер Барбара Брокколи, которая работала над картиной «Не время умирать», прокомментировала слухи о том, что главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде может исполнить женщина. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Роль агента 007 в картине «Не время умирать» исполнил Дэниел Крэйг. Это был последний релиз актера в данном амплуа. Однако режиссеры заявили, что не планируют прекращать бондиану. В Сети появились слухи о том, что в перезапуске роль британского шпиона может исполнить женщина.

Продюсер последней картины об агенте 007 Барбара Брокколи рассказала, что ждет франшизу в будущем. Она отметила, что нового Бонда также исполнит мужчина.

«Я думаю, что это должен быть мужчина, потому что я не думаю, что Джеймса Бонда должна играть женщина. Я верю в то, что для женщин нужно делать женских персонажей, а не просто давать им мужские роли», — заявила Брокколи.