Продавщица дала отпор грабителю с помощью стопки пакетов. Удивительное видео из Красноярского края

Житель Канска пошел на ограбление магазина, вооружившись дверной ручкой. Он замахнулся на продавщицу, но та не растерялась и дала отпор — с помощью стопки пакетов. Видео неудавшегося ограбления опубликовало «МВД Медиа».

Одновременно с этим продавщица еще и нажала на тревожную кнопку, так что горе-грабителя вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело.