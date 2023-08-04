Интересное 04 августа 2023, 18:27 Пробные пуски универсальной малогабаритной торпеды провели в Петербурге

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Петербургские конструкторы провели пробные пуски универсальной малогабаритной торпеды. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

Данное оружие можно использовать на нескольких типах носителей. К испытаниям привлекли несколько судов. С одного проводился пуск. На другом же был установлен комплекс гидроакустического наблюдения — системы контроля за торпедой. Специальные опущенные в воду датчики считывали данные о работе винтов и двигателей.

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«Испытания проводит комиссия. Комиссией ставится задача. А мы — отдел испытаний, получив морское задание, создаем условия. То есть те условия, которые главный конструктор для данного этапа испытаний хочет иметь», — рассказал начальник отдела испытаний концерна «Морское подводное оружие — „Гидроприбор“» Владимир Безручко.