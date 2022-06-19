Пробежку Байдена до вертолета начали обсуждать в Сети

Американский лидер Джо Байден бодро пробежался до трапа вертолета по газону. В Сети начали обсуждать его выходку. Об этом сообщили «Известия».

Вместе со своей супругой президент отправился на празднование 45-й годовщины свадьбы на курорт Рехобот-Бич. Попрощавшись с присутствующими, политик побежал в сторону вертолета. Однако последние пару метров он преодолел все-таки пешком.

Многие пользователи Сети удивились сноровке Байдена. Особенно людей восхитил тот факт, что Байден смог преодолеть это расстояние без происшествий, передало utro.ru.