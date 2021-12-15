Toplitz Productions выпустит игру про выживание в Японии

Студия Toplitz Productions заявила, что планирует выпустить симулятор строительства городка на выживание Sengoku Dynasty. Действие игры будет происходить в феодальной Японии. Об этом сообщил «Ридус».

Игра будет посвящена периоду Сэнгоку. Он занимал приблизительно 150 лет. В этот период происходили межгосударственные войны.

Игроку придется выживать, а также строить город. Кроме того, необходимо будет сотрудничать с другими игроками. В игре получится создавать еду и оружие, возделывать землю и возводить постройки.