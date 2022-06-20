facebook_pixel
    20 июня 2022, 22:14

    Музей откроют на территории поселка-призрака Полярный

    Арина Бобкова

    Музей под открытым небом появится на территории поселка-призрака Полярный. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

    Сейчас на территории поселка уничтожают ветхие строения. В мероприятии принимают в том числе волонтеры Арктики. В ближайшее время из поселка планируют вывести металлолом, а также разобрать деревянные конструкции.

    «Все сейчас разобрали, металл отдельно складируем, деревянные основания отдельно складируем, потом распилим и будем сжигать», — рассказал начальник участка очистки полярных территорий Ренат Гильметдинов.