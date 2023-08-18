Интересное 18 августа 2023, 00:43 «Принимал ванну с черепом». В Нигерии задержали человека за странный магический ритуал В Нигерии задержали мужчину, который принимал ванну с черепом ради процветания Pxhere

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Нигерийская полиция задержала мужчину, который хранил у себя дома человеческий череп и принимал с ним ванну. Статья об этом появилась в местном издании Daily Post.

«В прошлом году мой дядя отвел меня к травнику. Я рассказал ему о своих деловых проблемах, и он предложил сделать мне настойку за 200 тысяч найр (26,4 тысячи рублей). Когда все было готово, он сказал, что каждый четверг в час ночи мне нужно принимать ванну с черепом», — рассказал задержанный.

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По словам Акиносуюи, этот магический ритуал он практиковал около месяца, но уже понял, что череп не приносит ему обещанного процветания.

Полицейские также арестовали шамана, который передал череп подозреваемому.

В октябре 2022 года индийская полиция задержала супружескую пару за убийство двух женщин в штате Керала. Подозреваемые признались, что обезглавили своих жертв во время магического обряда по привлечению денег и избавлению от бедности.