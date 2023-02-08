Интересное 08 февраля 2023, 21:59 Приморский край начал активно развиваться Развитие Приморья обсудили в ходе встречи с полпредом Президента РФ в ДФО Трутневым

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Торговый оборот в Приморском крае за последние 10 месяцев увеличился на 18%. Такой информацией поделился Глава Приморского края Олег Кожемяко в ходе встречи с полпредом Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Об этом сообщил «Золотой Рог».

По словам губернатора, экономика региона получила новый виток развития. Валовой региональный продукт в прошлом году составил около 1,5 триллиона рублей. Данный показатель превысил данные 2021 года на 200 миллиардов.

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«В прошлом году мы все ощутили масштабный поворот на Восток. По итогам 10 месяцев внешний торговый оборот увеличился на 18% и составил почти 10 миллиардов долларов. География торговли выросла с 44 стран-партнеров до 79», — отметил политик.

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