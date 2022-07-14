Примерно 300 тонн рыбы экспортировали из Новгородской области

Примерно 328,1 тонны рыбы экспортировали из Новгородской области в 2022 году. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на информационный портал «Новгород.ру».

Доставку продукции контролирует Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора. В пресс-службе организации заявили, что в регионе есть сертификаты качества на филе судака, окуня, филе и фарш трески, тушки палтуса, камбалы, кеты и корюшки. Рыбу поставляют в США, Германию, Нидерланды, Гонконг и Эстонию.