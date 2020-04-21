21 апреля 2020, 14:59
Приматы имели способность к речи 25 миллионов лет назад — ученые
Ученые обнаружили, что приматы могли иметь способность к речи гораздо раньше, чем предполагалось. Специалисты нашли структуры, отвечающие за это в мозге приматов, которые отделились от общего эволюционного древа еще 25 миллионов лет назад. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на Nature Neuroscience.
Оказалось, что языковое общение было доступно еще общему предку людей, приматов и обезьян. Этот вывод был сделан после обнаружение у всех приматов участка языкового пути, связывающего слуховую кору с областями обработки языка и речи.