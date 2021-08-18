Назван актерский состав приквела «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix объявил имена актеров, которые примут участие в съемках приквела «Ведьмака». В проекте примут участие знаменитые актеры. Об этом сообщило РИА ФАН.

В съемках сериала «Ведьмак: Происхождение» примет участие Дилан Моран, известный по «Книжному магазину Блэка». Роль короля Дикой Охоты Эридина исполнит Джейкоб Коллинс-Леви. Он прославился благодаря роли Генриха VII в мини-сериале «Белая принцесса». Кроме того, в проекте примут участие Ленни Генри, Миррен Мак и Натаниэль Кертис.

Сюжет сериала расскажет о событиях, которые происходили за 1200 лет до событий сериала с Генри Кавиллом. Проект посвящен появлению первого ведьмака и масштабной катастрофе, которой дали название Сопряжение Сфер. Новый сериал будет содержать шесть эпизодов.

Ранее шоураннер сериала-приквела «Ведьмака» Деклан де Барра рассказал о том, как ему в голову пришла идея проекта. По его словам, он увидел будущий сериал во сне.