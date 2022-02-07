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    07 февраля 2022, 23:41

    Приют для бездомных животных возведут в Нижнем Тагиле

    Арина Бобкова

    Муниципальный приют для бездомных животных построят в Нижнем Тагиле. Он будет располагаться в окрестностях улиц Верхняя и Нижняя Черемшанка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на TagilCity.ru.

    Приют возведут по поручению мэра города Владислава Пинаева. Сейчас уже составлена «дорожная карта». Сейчас власти занимаются поиском поставщиков оборудования. На строительство из бюджета города планируют выделить около 18 миллионов рублей.