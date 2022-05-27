Россиянам рассказали, на какие профессии стоит обратить внимание при желании сменить работу

Современный мир очень стремительно развивается, из-за чего может возникнуть необходимость сменить сферу деятельности. Эксперты сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру и образовательной платформы Skillbox создали список самых актуальных профессий. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Сейчас на рынке труда ощущается острая нехватка верстальщиков. В таких специалистах заинтересованы более четырех тысяч компаний. При этом обучиться данной профессии можно всего за полгода. В среднем зарплата верстальщиков составляет 66 тысяч рублей.

Еще одной востребованной профессией стал веб-дизайнер. Такие специалисты занимаются оформлением сайтов. Освоить данную профессию также можно за полгода. Средняя зарплата составляет — 60 тысяч рублей, однако специалисты с опытом могут получать от 140 тысяч рублей.

В список попала и профессия копирайтер. Поиском таких сотрудников занимается примерно одна тысяча компаний. Заработная плата копирайтера на начальном этапе составляет примерно 60 тысяч рублей, а освоить подобный навык можно за два месяца на специализированных курсах.