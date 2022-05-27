facebook_pixel
    27 мая 2022, 20:12

    Россиянам рассказали, на какие профессии стоит обратить внимание при желании сменить работу

    Арина Бобкова

    Современный мир очень стремительно развивается, из-за чего может возникнуть необходимость сменить сферу деятельности. Эксперты сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру и образовательной платформы Skillbox создали список самых актуальных профессий. Об этом сообщила «Газета.Ru».

    Россиянам рассказали, на какие профессии стоит обратить внимание при желании сменить работу

    Сейчас на рынке труда ощущается острая нехватка верстальщиков. В таких специалистах заинтересованы более четырех тысяч компаний. При этом обучиться данной профессии можно всего за полгода. В среднем зарплата верстальщиков составляет 66 тысяч рублей.

    Еще одной востребованной профессией стал веб-дизайнер. Такие специалисты занимаются оформлением сайтов. Освоить данную профессию также можно за полгода. Средняя зарплата составляет — 60 тысяч рублей, однако специалисты с опытом могут получать от 140 тысяч рублей.

    В список попала и профессия копирайтер. Поиском таких сотрудников занимается примерно одна тысяча компаний. Заработная плата копирайтера на начальном этапе составляет примерно 60 тысяч рублей, а освоить подобный навык можно за два месяца на специализированных курсах.