Дачникам рассказали о главных ошибках при покупке участка

При выборе дачного участка необходимо соблюдать ряд правил. Об этом сообщил сайт mk.ru.

В первую очередь необходимо обзавестись знакомством с председателем СНТ. Важно, чтобы этот пост занимал порядочный человек. Стоит поинтересоваться у начальника участка о том, числятся ли неоплаченные штрафы за предыдущим владельцем участка.

«Бывает так, что земельный участок стоит 400 тысяч рублей, а долг по членским взносам накопился за несколько лет более 100 тысяч, — рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Важно узнать о том, как оплачиваются коммунальные услуги, а также как проходит отопление поселка. Лучше всего отапливать дом благодаря газу. Отопление с помощью электричества может стать крайне затратным, передал kp.ru.

«В объявлениях часто указано, что коммуникации проходят по границе участка. Подключиться к ним можно за определенную плату. Ее размер нужно выяснять у поставщика ресурса», — отметил Дымова.

При этом нужно учитывать перед покупкой, получится ли оплачивать членские взносы СНТ. Зачастую их стоимость может достигнуть 13-15 тысяч рублей.