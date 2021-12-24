Россиянам показали новогоднюю открытку президента Путина

Традиционно в Новый год президент России Владимир Путин направляет чиновникам и главам госкорпораций праздничные открытки. О том, как выглядит поздравление, рассказал LIFE.

В открытке президент желает госслужащим успехов, здоровья и всего самого доброго в Новом году. Он отметил, что данный праздник прежде всего является оплотом семейных традиций и ценностей. По словам Путина, Новый год обладает особой атмосферой домашнего тепла и уюта.

«От души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! С этими замечательными, всеми любимыми праздниками связаны добрые семейные традиции, особая неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение желаний», — сказано в открытке.